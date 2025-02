Comme bon nombre de leurs coéquipières, Melchie Dumornay et Tabitha Chawinga vont délaisser Décines le temps de la trêve internationale. L’Haïtienne et la Malawite disputeront des amicaux.

Pendant toute une semaine, le centre d’entraînement de Décines sera désert du côté des féminines. Les quatre joueuses non retenues pour la trêve internationale vont avoir le droit à un peu de vacances grâce à la gentillesse de Joe Montemurro. Le reste des Fenottes seront en sélection avec des matchs à enjeux pour certaines comme la Ligue des Nations et d’autres pour des amicaux. Ce sera le cas pour Melchie Dumornay et Tabitha Chawinga. Après le match contre Guingamp ce samedi (17h), les deux attaquantes prendront la direction de l’Afrique pour des rencontres amicales.

Un seul amical pour Dumornay, le 25 février...

Retenue avec le Malawi, Chawinga affrontera la Zambie à l’occasion d’une double confrontation. La première manche se tiendra le 20 février avant une revanche trois jours plus tard (23 février). L’attaquante sera donc rapidement de retour à Décines pour préparer le rendez-vous à Strasbourg (1er mars). Ce qui ne sera pas le cas pour Melchie Dumornay, retenue avec Haïti. Les joueuses de Malou Quignette affronteront le Maroc à Casablanca le 25 février, soit quatre jours avant le déplacement en Alsace avec l’OL…