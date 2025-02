L’OL et Montpellier "n’ont pas les mêmes problèmes"

Si Paulo Fonseca se méfie de Montpellier et de ses transitions offensives, Jean-Louis Gasset est conscient que le MHSC ne boxe pas dans la même cour que l’OL.

En 2025, le bilan n’est pas semblable, mais presque. Avec six points pris depuis le début de l’année civile, Montpellier n’a finalement pris que deux points de moins que l’OL, avant de se confronter à la formation lyonnaise dimanche (15h, DAZN) à La Mosson. Pourtant, au moment de se projeter sur le classement, le MHSC pointe bien à la dernière place de Ligue 1 quand les Lyonnais, sixièmes, espèrent ne plus perdre de temps sur leur temps de passage qu’est la Ligue des champions.

Le mois de janvier compliqué n’a pas forcément fait prendre trop de retard à l’OL, mais à la vue du calendrier qui se profile, ce sont bien des points bêtes perdus en route. Néanmoins, la victoire (4-0) contre Reims dimanche dernier a certainement redonné du baume au cœur à une équipe débarrassée par la pression du mercato. "C’est une équipe européenne qui, depuis le mercato d’hiver 2024, a fait un nombre de joueurs incalculables. Depuis le mercato dans lequel ils ont recruté 6-7 joueurs, ils sont sur une dynamique qui leur a permis de se qualifier directement pour une coupe d’Europe, a confié Jean-Louis Gasset vendredi. Jeudi, ils n’ont pas joué parce qu’ils avaient fait le travail en phase de poule, ils ont vocation à jouer les cinq premières places. On n’a pas les mêmes problèmes."

"Fonseca n'a pas à faire ses preuves en France"

Luttant pour le maintien, Montpellier avait accroché l’OL le 4 janvier dernier avant de céder sur un coup de billard dans le temps additionnel. L’effectif héraultais a largement évolué sur ce dernier mois, tandis qu’entre Rhône et Saône, l’interdiction de recrutement a avant tout permis de réduire l’effectif, non pas de Pierre Sage, mais de Paulo Fonseca. Sur le banc depuis deux matchs, l’entraîneur portugais ne sera pas une interrogation dans le vestiaire adverse. "On le connait de Lille, on sait que c’est un bon entraîneur avec un groupe de grande qualité. Avec bon entraîneur et un bon groupe, ça va normalement faire quelque chose de bien. Fonseca n’a pas à faire ses preuves en France, parce qu’il l’avait largement réussi à Lille." De toute façon, la philosophie lyonnaise reste sensiblement la même entre Pierre Sage et Paulo Fonseca.