OL : trois internationaux sur les terrains ce mardi

Clinton Mata, Jake O’Brien et Yvann Konan sont concernés par des matchs internationaux ce mardi. L’Angolais sera le seul à disputer une rencontre à enjeux.

Cet été, la trêve internationale va s’étirer pratiquement pendant deux mois et demi entre la préparation, les éliminatoires à la Coupe du monde en Afrique, l’Euro, la Copa America et les Jeux olympiques. Le football ne sera donc jamais bien loin, même sans la Ligue 1 et les coupes d’Europe. Les joueurs de l’OL prendront part à certains de ces événements, avec par exemple ce mardi trois garçons concernés.

Honneur à celui qui dispute la seule affiche à enjeux du jour, Clinton Mata. Le défenseur de l’Angola sera aux prises avec le Cameroun (21 heures) pour la quatrième journée des qualifications au Mondial 2026. Avec cinq points en trois parties, les Angolais sont dans les temps, et un succès contre les Camerounais pourrait leur permettre de prendre la première place du groupe. Le latéral était titulaire vendredi face à l’Eswatini (1-0), et il devrait l’être à nouveau ce 11 juin.

O'Brien face au Portugal

En Europe, Jake O’Brien aimerait certainement vivre sa deuxième cape lors du match amical au Portugal à 20h45. Après avoir découvert la sélection contre la Hongrie mardi dernier (2-1), le joueur de 23 ans aura un dernier rendez-vous avant de partir en vacances. Reste à voir s’il aura le droit à du temps de jeu.

L’heure des congés n’a pas encore sonné en revanche pour Yvann Konan. Le gardien de la Côte d’Ivoire U20 sait déjà qu’il disputera la finale du Tournoi Maurice-Revello. Les Ivoiriens ont pour l’instant réalisé un sans-faute, avec trois victoires en autant de rencontres, dont une contre la France (0-2). A 17h30, ils défient l’Arabie saoudite dans une confrontation qui ne changera pas la situation de l’équipe africaine, assurée de finir en tête de la poule A après ses succès sur la Corée du Sud (2-1) et le Mexique (4-1).