L'OL féminin jouera la Ligue des champions la saison prochaine. L’UEFA a récemment dévoilé le calendrier de la plus prestigieuse compétition européenne.

L’OL féminin connaît bien la Ligue des champions, puisque le club l’a remportée à huit reprises. Cependant, lors de l’édition 2023-2024, les Lyonnaises se sont inclinées en finale face au FC Barcelone (2-0). Les Fenottes auront donc à cœur de revenir au sommet de l’Europe, trois ans après leur dernier sacre en 2022.

Dernièrement, le site officiel de l’UEFA a révélé les dates de la prochaine C1 féminine. Ayant remporté la Division 1, les Rhodaniennes ne passeront pas par les barrages. En effet, les championnes de France débuteront par la phase de groupes dès octobre (8 ou 9 et 16 ou 17). Les poules se poursuivront en novembre (12 ou 13 et 20 ou 21), et se concluront en décembre (11 ou 12 et 17 ou 18).

La phase finale commencera le 18 mars

Si les coéquipières de Wendie Renard terminent dans les deux premières formations de leur groupe, ce qui sera l'ambition, elles seront qualifiées pour la phase à élimination directe. Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales se déroulera le 7 février 2025 à Nyon en Suisse. La confrontation aller des quarts de finale se disputera le 18 ou le 19 mars, tandis que le match retour aura lieu le 26 ou le 27 mars.

Puis, si les joueuses de Michele Kang réussissent à poursuivre l'aventure, elles joueront les demi-finales le 19 ou le 20 avril, puis le 26 ou le 27 avril. Enfin, l'instance européenne a annoncé que la finale se tiendra le week-end du 23 mai 2025, à l’Estadio José Alvalade à Lisbonne.

Ainsi, les joueuses lyonnaises feront tout pour décrocher leur neuvième titre, dans la compétition qu'elles aiment tant remporter. Actuellement, les Fenottes attendent surtout avec impatience de savoir qui va succéder à Sonia Bompastor au poste de coach.