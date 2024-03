OL : Lepenant est "apte à jouer un match en compétition"

Johann Lepenant lors de Troyes – OL en février 2023 (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Absent pendant quatre mois, Johann Lepenant a fait un tour par la réserve pour reprendre la compétition. Pierre Sage a confirmé que le milieu postulait désormais pour une place dans le groupe de l’OL.

C’est une reprise en douceur qui avait été programmée par le staff de l’OL pour Johann Lepenant. Après quatre mois sur le flanc en raison d’une grosse blessure au genou survenue avec les Espoirs, le milieu de terrain a repris la course, puis l’entraînement collectif de manière adaptée avant d’être intégré à 100% dans les exercices. Toutefois, Lepenant s’était contenté depuis de deux apparitions avec la réserve de Gueïda Fofana, pour deux défaites contre Saint-Priest et Saint-Etienne. "Il a joué deux fois avec la réserve. Une première fois 45 minutes, une deuxième un peu plus d’une heure. Il est aujourd’hui apte à jouer un match en compétition sur la durée", a assuré Pierre Sage.

Une concurrence accrue au milieu

Néanmoins, est-ce que le bout du tunnel est proche pour l’ancien Caennais ? Pas forcément si l’on écoute les propos de l'entraîneur de l'OL ce vendredi en conférence de presse. Malgré deux matchs de reprises, il faut voir "sur le rythme parce que, même s’il a joué un derby dimanche dernier, ce n’est pas la même chose de jouer en National 3 et en Ligue 1." En plus de ce manque de rythme, il y a aussi la question de la concurrence dans l’entrejeu lyonnais.

Ces dernières semaines, Mahamadou Diawara, par son profil, a été laissé à la disposition de la réserve. S’il souhaite une place dans le groupe contre Lens et les matchs à venir, Johann Lepenant va très certainement devoir prendre le meilleur sur Paul Akouokou au profil plus défensif.