L’OL est une "équipe de Top 5 en terme de niveau", pour Haise

Ce dimanche, l’OL affronte Lens à Décines pour la 24e journée de Ligue 1. Dans le creux de la vague, le club lensois se méfie d’un adversaire qui n’est pas à sa place.

À Lyon, on ne prend pas la mauvaise passe de Lens avec quatre matchs sans victoire toutes compétitions confondues à la légère. Pierre Sage a mis en avant la qualité du jeu déployé par les joueurs de Franck Haise même dans cette situation qui semble plus compliquée actuellement. À Lens non plus, ce déplacement à Décines n’est pas sous-estimé. Malgré la 10e place actuelle de l’OL, les Sang et Or savent pertinemment que les Lyonnais sont sur une dynamique plus que positive et que la confiance est revenue entre Rhône et Saône.

Pas question donc de descendre la fleur au fusil au Parc OL dimanche soir (20h45). "Ils ont eu des résultats probants. Ils prennent moins de buts à domicile, ils ont trouvé un équilibre, a détaillé Franck Haise vendredi en conférence. Je pensais déjà qu’ils avaient de très bons joueurs en début de saison et ils se sont améliorés avec le mercato hivernal."

"Montrer de la personnalité pour gagner"

Quand l’entraîneur lensois doit faire avec les blessures, notamment sur son aile gauche défensive, Sage retrouve lui des forces vives avec Corentin Tolisso et tout le monde devrait être sur le pont à l’OL. Cet effectif au complet devrait permettre de faire fonctionner encore un peu plus la concurrence installée depuis un mois. De quoi permettre à la formation rhodanienne de poursuivre son ascension ? "Dans la configuration actuelle, c’est une équipe qui a les moyens de voir le Top 3, c’est une équipe de ce niveau. Il faudra être meilleur que d’habitude, a assuré le coach nordiste. Aujourd’hui, on va rejouer une équipe de Top 5 en termes de niveau." Ce qui ne va pas empêcher Lens de débarquer à Décines pour "montrer de la personnalité et pour gagner".