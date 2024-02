Avant d’affronter l’OL, Lens n’est pas au mieux

Facundo Medina (Lens) et Maxime Busi (Reims) (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Actuellement sixième de Ligue 1, Lens occupe la dernière place qualificative pour l’Europe. Seulement, les Lensois sont dans une spirale négative avec aucune victoire sur leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues.

Il a été le tube de la saison dernière et l’a été encore cette saison avec le parcours en Ligue des champions. Lens et son soutien populaire sans faille ont été la très bonne surprise et continuent désormais à se battre pour les places européennes. Le recrutement a été conséquent l’été dernier avec Elye Wahi notamment et les Sang et Or pointent pour le moment à la 6e place en Ligue 1. Le dernier spot pour être européen dans quelques mois et qui fait de l’œil à l’OL.

Le club lyonnais en est encore loin avec huit points de retard, mais la réception de Lens dimanche soir (20h45) peut permettre de combler un peu cet écart. Les hommes de Franck Haise ne l’entendent pas forcément de cette oreille, eux qui veulent avant tout se rapprocher des places pour la Ligue des champions.

Une élimination qui fait tache en Ligue Europa

Seulement, ce n’est pas le grand ciel bleu actuellement au-dessus de Bollaert. Quand l’OL est sur une série de quatre victoires consécutives en Ligue 1 et s’est offert une qualification pour les demies de Coupe de France, à Lens, c’est un peu la soupe à la grimace. Battu (2-3) à la maison par Monaco le week-end dernier avec notamment une boulette de Brice Samba, le club nordiste reste sur quatre matchs sans victoire toutes compétitions confondues.

Avec spécialement un gros coup derrière la tête avec l’élimination en Ligue Europa contre Fribourg. Menant 2-0 à la pause puis 2-1 jusqu’à la 91e minute, Lens a trouvé le moyen de se faire égaliser puis battre lors des prolongations par le club allemand, précipitant sa sortie européenne. Il y a un esprit revanchard chez le Sang et Or et c’est peut-être ce qu’il faut à l’OL pour ne pas tomber dans la facilité.