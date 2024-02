OL : Horan et Gilles ne vont pas faire leur retour tout de suite

Qualifiées pour les quarts de finale de la Gold Cup, Lindsey Horan et Vanessa Gilles ne sont pas prêtes de rentrer à Lyon. De leur parcours dépendra leur retour entre Rhône et Saône, au grand désespoir de Sonia Bompastor.

La trêve internationale est finie et Sonia Bompastor peut avoir le sourire. Après deux semaines en effectif réduit, l’entraîneure de l’OL va pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet. Oui, on a bien dit quasiment, car cette parenthèse internationale n’est pas finie pour tout le monde. Quand les Fenottes ont lancé en ordre dispersé leur préparation pour le déplacement à Dijon dimanche soir (21h), Lindsey Horan et Vanessa Gilles savent déjà qu’elles ne seront pas de la partie.

La capitaine des États-Unis et la défenseuse du Canada disputent actuellement la Gold Cup et ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Opposées respectivement à la Colombie et au Costa Rica, les deux Lyonnaises joueront lundi et dimanche soir. Impossible donc d’être présentes en Bourgogne pour le compte de la 16e journée.

Retour le plus tardif le 13 mars

Seulement, ces deux absences risquent de se prolonger dans le temps. En effet, selon nos informations et confirmées par le club, la Gold Cup fait partie des dates de la FIFA bien que la trêve internationale soit terminée en Europe. Conséquence ? Les sélections n’ont pas à rendre de compte aux clubs impactés qui font donc les frais de ce règlement. Si d’ordinaire, l’OL et les États-Unis trouvaient parfois des terrains d’entente pour un retour précoce de Lindsey Horan entre Rhône et Saône, il n’en sera rien pour cette fenêtre internationale.

Partie déjà en avance et ayant manqué le match de Coupe de France contre Montauban, la milieu pourrait au final manquer trois matchs. En effet, le retour de Lindsey Horan mais aussi de Vanessa Gilles sera conditionné par le parcours en Gold Cup. Avec les États-Unis et le Canada placés du même côté du tableau final, l'une des deux devrait s'arrêter au maximum au stade des demi-finales qui se joueront le jeudi 7 tandis que la finale aura lieu le 11 mars. Le mercredi 13 pourrait donc être la date la plus tardive pour un retour de Horan ou Gilles. De quoi manquer la demi-finale de Coupe de France contre Fleury le 9 et ne revenir que deux jours avant le remake en championnat…