OL féminin : Vincent Ponsot va rencontrer Bruno Bernard vendredi

Michele Kang avec Vincent Ponsot lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dans le cadre notamment du projet du futur stade de l’OL féminin, Vincent Ponsot va rencontrer Bruno Bernard, président de la Métropole, vendredi.

Après la trêve internationale, retour au championnat pour les joueuses de l’OL ce week-end. N’ayant que quelques jours pour se préparer, les Lyonnaises vont prendre la direction de Dijon, dimanche (21h) et ainsi tenter de poursuivre leur invincibilité en D1 féminine. Au sportif se mêlent également des dossiers qui dépassent le simple terrain même si ce dernier n’est jamais bien loin. En prenant le contrôle de l’OL féminin, Michele Kang a tout de suite fixé certaines priorités au sein de la section féminine, à commencer par le projet d’un stade dédié aux Fenottes ainsi qu’un centre d’entraînement adapté.

La propriétaire américaine en avait fait part à Olympique-et-Lyonnais début février lors d’un entretien. "Dans beaucoup de nos matchs de la saison, nous pouvons jouer devant approximativement 15 000 à 20 000 spectateurs. Et c'est ce dont on a besoin ici avec un nouveau stade. Nous travaillons avec la ville de Lyon ainsi que la Métropole. Mais, essayer de trouver 40-50 hectares de terrain vide n'est pas si facile."

Un travail commun depuis plusieurs mois

Les visites de terrain ont débuté depuis des mois déjà et se sont poursuivies lors de la venue de Michele Kang début février. Aucun choix n’a pour le moment été arrêté, mais les discussions se poursuivent entre l’OL et les différentes entités locales. Pour preuve, ce vendredi, à l’heure du déjeuner, une rencontre est prévue entre Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, et Vincent Ponsot, directeur général de l’OL féminin. Si les thèmes qui seront abordés restent secrets, la question du futur emplacement du stade de l’équipe féminine lyonnais sera forcément discutée entre les deux hommes.