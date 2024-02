Le Parc OL prêt à accueillir encore le XV de France ?

France – Italie au Parc OL lors de la Coupe du monde de rugby 2023 (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Face à la menace du président de la FFR, Florian Grill, de jouer les matchs du XV de France en province ou à l’étranger, l’OL Groupe pourrait se positionner. Laurent Prud’homme a en tout cas fait un appel du pied sur les réseaux sociaux.

Le match des VI Nations le 16 mars prochain ne sera-t-il qu’une mise en bouche pour les fans de rugby de la région lyonnaise ? Malgré le couac de la billetterie, la rencontre entre le XV de France et l’Angleterre dans deux semaines affichera complet au Parc OL de Décines. Dans son rapport semestriel publié il y a quelques jours, l’OL Groupe n’avait pas manqué de rappeler l’importance de la diversification des évènements tenus dans le Grand Stade entre concerts et évènements sportifs hors OL. Dans cette logique, le groupe lyonnais pourrait bien se positionner à l’avenir sur l’accueil d’autres matchs du XV de France. En début de semaine, le président de la FFR, Florian Grill, a mis la pression sur les deux candidats à la concession du Stade de France "afin qu'ils nous fassent des propositions sérieuses. Sinon, on ira jouer ailleurs."

L'appel du pied de Prud'homme

À Décines ? Aucune communication officielle n’a été faite par le groupe, mais Laurent Prud’homme a en tout cas ouvert la porte à cette possibilité. Assez présent sur les réseaux sociaux et notamment X, le directeur général de l’OL a souhaité la "bienvenue au Groupama Stadium si vous le souhaitez" à la FFR. Un vrai appel du pied alors que la Fédération a estimé dans un entretien à l’AFP avoir "un manque à gagner de deux millions d’euros "à chaque match non joué au Stade de France. Mais je ne ferme pas la porte au fait de continuer à jouer en province, si je n'ai pas d'éléments satisfaisants au Stade de France. Voire de jouer ailleurs."