Après ce mois parfait, l’OL attaque peut-être le plus dur

En sortant Strasbourg mardi soir, l’OL poursuit son parcours en Coupe de France. Au terme d’un mois de février parfait, le club lyonnais peut croire à un futur proche presque radieux, s'il ne tombe pas dans l'excès de confiance.

Il est coutume de dire que rien n’est acquis dans le football. Dans un sens comme dans l’autre. Au lendemain de la défaite contre l’OM au Vélodrome début décembre, l’OL était condamné à descendre. Avec sept points en 14 matchs, personne n’avait réussi à se maintenir à l’issue de la saison depuis Sète en 1947/48. Sauf que, dans son malheur, la formation lyonnaise avait la chance de voir ses concurrents faire du surplace et garder un espoir. Quasiment trois mois plus tard, l’OL est 10e du championnat et se met même à penser à l’Europe. Cette dernière est encore à huit longueurs avec la Ligue 1, mais comment ne pas s’imaginer un tel revirement de situation après avoir cru que les carottes étaient cuites ?

C’est bien là tout le danger de cette saison qui n’a ni queue ni tête entre Rhône et Saône. Oui, l’OL a redressé une situation qui lui réservait une descente quasi certaine. Seulement, le plus dur commence peut-être encore plus maintenant. Fort d’un mois de février parfait, le club peut se permettre de retrouver un minimum d’ambition. Cependant, il est encore loin d’être sauvé et la réception de Lens dimanche (20h45) peut de nouveau redistribuer les cartes. Le matelas est certes de six points désormais, mais tout peut aller très vite. Arrivé il y a à peine un mois, Saïd Benrahma n’a pas manqué de se montrer alerte sur la situation actuelle. "On est en demies, on ne va pas se prendre la tête et éviter de se faire des films, a tempéré l’Algérien mardi. Mais j’espère qu’on va aller le plus loin possible."

Ne pas répéter les erreurs d'un passé proche...

Voir les joueurs de l’OL prononcer l’objectif d’aller décrocher un premier titre depuis 2012 est encore impensable il y a quelques semaines. C’est dorénavant une possibilité même s’il pourrait y avoir un gros morceau en demie et en finale. L’optimisme général pousse à se montrer confiant. Toutefois, la saison dernière doit permettre de garder les pieds sur terre. L’OL est une équipe qui est sur la voie de la guérison, mais qui n’est pas totalement remise. "L’OL sera guéri quand il aura atteint son objectif (du maintien), et après, on envisagera les choses autrement", avait déclaré Pierre Sage durant l'hiver.

Il y a un an de ça, toute une ville s’imaginait prendre le meilleur sur Nantes, aller au Stade de France et décrocher une place européenne qui n’était plus possible par le championnat. Les joueurs du cru comme Corentin Tolisso ou Anthony Lopes avaient à cœur de remporter cette Coupe avant de complètement déjouer le jour J. Le scénario se répète cette saison avec l’espoir de ne pas refaire les mêmes erreurs, en jouant les matchs avant même le coup d’envoi. Le flegme de Pierre Sage donne de l’espoir d’avoir appris à tirer les leçons du passé.

La concurrence, l'arme anti excès de confiance ?

L’entraîneur lyonnais semble avoir assez de recul pour ne pas s’enflammer et succomber à l’euphorie générale qui règne dans l’environnement proche du club. En jouant les garde-fous, Sage pourrait bien éviter à ses joueurs une véritable désillusion. Car, dans tout ce positif, c’est bien là la plus grande menace qui peut toucher l’OL : se voir trop beau ou même arrivé après des mois de galère.

Après avoir remis les têtes à l’endroit, Pierre Sage va devoir maintenant éviter qu’elles ne gonflent trop. La confiance, c’est bien, l’excès, non. L’équilibre est aujourd’hui encore trop précaire pour que les Lyonnais ne tombent dans cette spirale. Mais à écouter les uns et les autres depuis un mois, la remise en question est perpétuelle et la concurrence nouvelle, l'arme qui pourrait garder tout le monde sur terre. "Tout le monde est concerné. C’est super important, le coach fait un vrai travail là-dessus."