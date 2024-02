L’OL a fait le mois parfait mais pas le sans-faute en février

Les joueurs de l’OL vainqueurs à Metz (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, l’OL a dû attendre les tirs au but pour prendre le meilleur sur Strasbourg. Invaincue, la formation lyonnaise n’a malgré tout pas réussi l’exploit de signer un sans-faute en février.

C’est ce qui s’appelle un mois rondement mené. Avec cinq matchs assurés en février, mais des adversaires comme l’OM, Lille ou encore Nice au programme, personne ne donnait cher de la peau de l’OL un mois après la reprise du championnat. La défaite contre Rennes à Décines fin janvier avait fait émerger quelques doutes quant à la capacité lyonnaise de se relever dans cette seconde partie de saison. Et puis la patte Pierre Sage a continué à faire son œuvre, en même temps que le mercato hivernal venait renforcer qualitativement l’effectif. Après deux défaites en Ligue 1 de suite pour commencer 2024, l’OL a plus que redresser la barre en février. Marseille, Montpellier, Nice et Metz se sont cassés les dents sur les coéquipiers d’Alexandre Lacazette.

Cinq victoires et un nul

Quatre succès de suite qui a permis à la formation lyonnaise de remonter à la 10e place. Un sans-faute en championnat auquel s’est ajouté une poursuite du parcours en Coupe de France, de quoi créer deux objectifs jusqu’à la fin de la saison. Toutefois, il n’y a pas eu 100% de victoires dans ce mois de février. Même s’il y a eu la qualification à la clé mardi soir contre Strasbourg, c’est bien un match nul qui est inscrit sur la feuille de match. Cinq victoires et un nul, il n’y a malgré tout pas de quoi faire la fine bouche.