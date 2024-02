Ligue 1 : Jérôme Brisard arbitrera OL - Lens

La page Coupe de France tournée, l’OL se concentre désormais sur la Ligue 1. Les Lyonnais accueillent Lens dimanche (20h45). Une rencontre arbitrée par Jérôme Brisard.

L’objectif des demi-finales de la Coupe de France assuré mardi soir contre Strasbourg. L’OL attend maintenant de savoir qui sera son adversaire dans le dernier carré de la compétition. Les Lyonnais seront fixés vendredi soir, mais en attendant, ils sont dorénavant concentrés sur le championnat de France. Surfant sur une série de quatre victoires, la formation rhodanienne s’est donnée un peu d’air dans la course au maintien. Toutefois, la venue de Lens peut rebattre une fois de plus les cartes. Face au 6e de Ligue 1, actuellement dernier qualifié pour l’Europe, l’OL a un double objectif : continuer à prendre ses distances sur la zone rouge et combler son retard sur les équipes du haut de tableau. Une victoire et les Nordistes ne seraient plus qu’à cinq longueurs.

Au sifflet lors de la 1re journée à Strasbourg

En attendant de connaitre le dénouement de cette rencontre dominicale de la 24e journée (20h45), OL - Lens sera arbitré par Jérôme Brisard. Le natif de Chateaubriand a déjà été au sifflet d’un match des coéquipiers d’Alexandre Lacazette cette saison. C’était lors de la première journée à la Meinau contre Strasbourg. Face aux Lensois, Brisard sera assisté par Alexis Auger et Nicolas Rodrigues. Bastien Dechepy et Dominique Julien officieront, quant à eux, à la VAR.