OL : Däbritz verra Paris 2024, pas Van de Donk et Damaris

Daniëlle van de Donk lors de Pays-Bas – Portugal à la Coupe du monde 2023 (Photo by Sanka Vidanagama / AFP)

À l’issue de la petite finale de la Ligue des Nations féminine, l’Allemagne a pris le meilleur sur les Pays-Bas (0-2). Sara Däbritz disputera donc les Jeux Olympiques 2024, au contraire de Daniëlle van de Donk et Damaris Egurrola.

Terrible désillusion pour les Pays-Bas mercredi soir. Battues par l’Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations féminine, les Bataves comptaient sur la petite finale à domicile pour décrocher leur ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Malheureusement, l’espoir a tourné au cauchemar à l'Abe Lenstra Stadion à Heerenveen. Face à l’Allemagne, les Pays-Bas ont mis un premier genou à terre à la 66e avec un but de Klara Bühl avant de voir leurs rêves olympiques partir définitivement en fumée à douze minutes de la fin avec le but du break allemand (78e). Avec seulement six tirs tentés, les coéquipières de Daniëlle van de Donk ne pouvaient pas espérer grand-chose dans ce match de la 3e place.

Däbritz est restée sur le banc

Quand Ellie Carpenter a réussi à se qualifier pour Paris 2024, sa compagne jouera les supportrices à défaut des actrices de ce tournoi olympique. Titulaire, Van de Donk a joué 68 minutes avant de laisser sa place à l’autre joueuse de l’OL de la sélection néerlandaise, Damaris Egurrola. Cette dernière n’a pas réussi à jouer les sauveuses comme ce fut le cas lors du dernier match de poule de cette Ligue des Nations. En face, Sara Däbritz pouvait avoir le sourire avec cette qualification olympique. Néanmoins, la milieu est restée sur le banc pendant toute la petite finale après avoir été titulaire contre les Bleues en demie.