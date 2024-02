Rivère sanctionné suite à ses propos après OL - Nice

Virulent contre l’arbitrage après la victoire de l’OL sur Nice il y a deux semaines, Jean-Pierre Rivère n’a pas échappé à une sanction. Le président niçois a écopé de deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Il n’y était pas allé avec le dos de la cuillère suite à la défaite 1-0 de Nice au Parc OL le 16 février. Passablement énervé contre l’arbitrage de Clément Turpin et des décisions en faveur de l’OL pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, Jean-Pierre Rivère avait fustigé le rôle de la VAR et le comportement de l’arbitre central. "Monsieur Turpin est peut-être intouchable. Quand j’ai voulu lui parler, il m’a dit : 'Vous ne me touchez pas, vous ne me montrez pas du doigt'. Mais à un moment, il faut qu’il redescende." Ces propos, le président niçois savait forcément qu’il allait devoir les payer à un moment ou un autre.

Turpin en Ligue 2 ce week-end

Réunie mercredi, la commission de discipline de la LFP s’est penchée sur le dossier Rivère et a décidé de sanctionner le président. Pour ses propos après OL - Nice, Jean-Pierre Rivère a vu la commission le suspendre pour deux matchs fermes de banc de touche, de vestiaires d’arbitres et de toutes fonctions officielles. De son côté et même si cela n'a rien à voir avec ce dossier, Clément Turpin a été envoyé arbitrer en Ligue 2 ce week-end.