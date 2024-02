Mercato : l’OL continuerait d'observer Kevin Denkey

Après Malick Fofana et Gift Orban cet hiver, l’OL continuerait de regarder du côté de la Belgique. Le club lyonnais aurait des vues sur Kevin Denkey, meilleur buteur de D1 belge cette saison.

La Belgique a la cote à l’OL ces dernières semaines. Le mercato hivernal a permis au club lyonnais de se renforcer et de redresser une situation bien mal embarquée lors de la première partie de la saison. Dans ces renforts hivernaux, deux joueurs ont débarqué de Jupiler Pro League et plus particulièrement de La Gantoise avec Malick Fofana et Gift Orban. Deux recrues sur le long terme auxquelles s’est ajouté Orel Mangala, international belge, dans les dernières heures du marché des transferts. Avec Clinton Mata, certes international angolais, mais natif de Liège, il y a un peu de Belgique à Lyon désormais. Et si le championnat belge était de nouveau le terrain de chasse des recruteurs lyonnais dans les prochains mois ?

De nombreux courtisans sur le dossier

Parmi ceux ayant annoncé l’arrivée d’Orel Mangala à l’OL cet hiver, le journaliste belge Sacha Tavolieri avance que l’OL continuerait de suivre de près les performances du meilleur buteur de D1 belge, Kevin Denkey, qui évolue au Cercle Bruges et annoncé dans le viseur lyonnais l'été dernier. L’attaquant togolais (26 ans) a inscrit 22 buts en 26 matchs de championnat cette saison et ne serait pas contre un retour en Ligue 1. Toutefois, les bonnes performances de Denkey devraient permettre au Cercle Bruges de faire monter sa valeur grâce aux nombreux courtisans. L’ancien attaquant du Nîmes Olympique serait également suivi par Lille, Rennes, Lens et des clubs allemands.