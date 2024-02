Bleues : Hervé Renard regrette "beaucoup d’étrangères à l’OL"

Quelques minutes après la défaite des Bleues contre l’Espagne, Hervé Renard a mis en avant la formation espagnole. Le sélectionneur français a d’ailleurs regretté que la locomotive française qu’est l’OL compte trop d’étrangères dans son effectif.

Encore une fois raté… Elles ont eu beau dire qu’elles avaient les crocs de décrocher ce premier titre majeur, les joueuses de l’équipe de France féminine ont déjoué mercredi soir à Séville contre l’Espagne. Battues 2-0 par les championnes du monde en titre, les Bleues ont désormais cinq mois pour se remettre au travail et tirer les conclusions de ce nouvel échec. Arrivé à la tête de la sélection il y a bientôt un an, Hervé Renard n’a pour le moment pas fait de miracle entre la Coupe du monde 2023 et la Ligue des Nations. Après la défaite finale, Renard ne pouvait que s’incliner face à la supériorité espagnole. "J’ai eu la chance de jouer l’Espagne à la Coupe du monde 2018 avec le Maroc, avec un milieu Iniesta-Isco-Busquets. Et j’avais l’impression de voir la même chose ce (mercredi) soir."

Sept joueuses de l'OL sur 24 chez les Bleues

Conscient que le travail est encore long pour décrocher une médaille olympique durant l’été, Hervé Renard a également insisté sur la formation espagnole, peut-être une référence actuellement. Le sélectionneur des Bleues a souligné la différence de philosophie en France, en prenant l’exemple de l’Olympique lyonnais, locomotive du foot féminin dans l’Hexagone. "A Lyon, il y a beaucoup d'étrangères. Dans cette équipe du FC Barcelone, il y a beaucoup d’Espagnoles, a lâché Hervé Renard en conférence de presse. La formation du FC Barcelone est, quelque part, incomparable. C’est une école de football exceptionnelle. Avec une philosophie de jeu et surtout une technique individuelle pour chaque joueuse qui est magnifique."

Avec pourtant sept joueuses durant ce rassemblement, l’OL est le premier pourvoyeur des Bleues… Le problème se situe certainement ailleurs.