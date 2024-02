Eugénie Le Sommer et les Bleues battues par l’Espagne en finale de Ligue des Nations (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Opposées à l’Espagne en finale de la Ligue des Nations, les Bleues n’ont pas fait le poids. Battues 2-0, les coéquipières d’Eugénie Le Sommer ont raté une nouvelle occasion, à cinq mois des Jeux Olympiques.

Ce ne sera encore pas pour cette fois… Qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations, l’équipe de France féminine avait enfin l’occasion de rentrer dans l’histoire. Sevrées de titres majeurs, les Bleues pouvaient faire d’une pierre deux coups mercredi soir : remporter cette première Ligue des Nations de l’histoire et préparer au mieux les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il n’y a eu ni l’un, ni l’autre à Séville avec une défaite 2-0 contre l’Espagne.

Face aux désormais championnes du monde et d’Europe, si l’on s’en tient aux propos d’Eugénie Le Sommer avant la rencontre, les joueuses d’Hervé Renard n’ont quasiment pas existé. Malgré la présence de quatre membres de l’OL au coup d’envoi et du même onze qu’en demie, les Bleues ont subi la loi espagnole. Aucun tir cadré en 90 minutes et une Roja qui a fait la différence quand il le fallait. Entrée en jeu pendant une petite demi-heure, Delphine Cascarino n’a pu aider la France à réduire l’écart et c’est une nouvelle désillusion pour la sélection, à quelques mois des Jeux à la maison…