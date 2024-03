Franck Haise acte trois forfaits avant OL - Lens

Pour le déplacement à Décines dimanche, Franck Haise va devoir bricoler sur son aile gauche. Les deux pistons Deiver Machado et Massadio Haïdara sont forfaits, tout comme Jhoanner Chavez.

Hécatombe chez les pistons du RC Lens ! Pendant que Pierre Sage pouvait avoir le sourire de retrouver Corentin Tolisso à l’entraînement, chez Franck Haise, c’est beaucoup moins la tête de bons jours au rayon des absences. Pour le déplacement lensois à Décines, l’entraîneur français va devoir faire sans Deiver Machado et Massadio Haïdara, blessé lors du match de Ligue Europa contre Fribourg. "Tous nos pistons gauchers sont out… posait Franck Haise. Macha’ a repris l’entraînement individuel avec Vincent Lannoy. On verra s’il peut faire plus la semaine prochaine pour réintégrer le collectif. Ça se passe correctement, mais on y va au jour le jour."

Plus de pistons gauchers

À ces deux absences des dernières semaines, Haise va devoir également composer sans Jhoanner Chavez. Le latéral équatorien est forfait jusqu’à la trêve internationale suite à sa sortie sur blessure le week-end dernier contre l’AS Monaco. "C’est un problème au mollet et comme Massadio Haïdara, il est absent jusqu’à la trêve internationale." Ce sont, à l’heure actuelle, les trois seuls forfaits notables dans les rangs du RC Lens pour affronter l’OL dimanche à Décines (20h45).