Lepenant et Diawara ont renforcé la réserve de l'OL à Saint-Etienne

Non retenus avec le groupe de Pierre Sage vendredi à Metz, Johann Lepenant et Mahamadou Diawara ont renforcé la réserve dimanche. Ils n’ont malheureusement pas empêché la défaite (4-2) de l’OL dans le derby contre l’ASSE.

Il avait fait son retour le week-end dernier après quatre mois d’absence. Johann Lepenant avait profité de la courte venue de l’AS Saint-Priest à Décines pour retrouver la compétition avec la réserve. Un retour pendant 45 minutes dans la défaite de l’OL, mais pas de retour dans le groupe de Pierre Sage. L’objectif avoué de l’entraîneur lyonnais était de redonner du temps de jeu à son milieu de terrain avant pouvoir espérer retrouver le groupe professionnel. Comme attendu et face à la concurrence de l’entrejeu, Lepenant n’a donc pas été retenu pour le déplacement à Metz vendredi soir. Il n’était pas plus dans le groupe à l’entraînement dimanche matin devant le public venu en nombre et pour cause. L’ancien Caennais a pris la direction de Saint-Etienne avec la réserve pour le derby en National 3.

Premier but pour Diawara

Quand l’équipe première enchaine les victoires en championnat, c’est un peu plus dur pour la réserve qui s’est inclinée pour la deuxième fois consécutive en N3 (4-2) malgré le renfort de Lepenant mais aussi de Mahamadou Diawara. Les deux joueurs étaient d’ailleurs titulaires dans ce revers, tandis que Sinaly Diomandé n’est lui ni appelé en équipe première ni même avec la réserve. Après 45 minutes contre l’ASSP, Lepenant a enchaîné pendant 72 minutes à Saint-Etienne, laissant sa place à Islam Halifa alors que le score était de 3-1 pour les Verts. Diawara a, lui, joué l’intégralité de la rencontre, réduisant même le score à la 65e minute pour son premier but avec l’OL.