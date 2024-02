Vanessa Gilles (OL) et le Canada enchaînent en Gold Cup

Vanessa Gilles lors de Paraguay – Canada (Photo by Alex Bierens de Haan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Après être restée sur le banc lors du premier match, Vanessa Gilles était titulaire avec le Canada dimanche soir. Les Nord-Américaines se sont facilement imposées 4-0 contre le Paraguay.

Après avoir observé de loin la démonstration canadienne contre le Salvador il y a quelques jours (6-0), Vanessa Gilles a enfin pu participer à la fête. Dimanche soir, la défenseuse de l’OL a pris part à la 2e rencontre de la Gold Cup du Canada avec une affiche contre le Paraguay. Comme lors du premier match, la hiérarchie a été respectée et les Canadiennes se sont assurées la première place de leur poule. Grâce à un nouveau large succès (4-0), la sélection nord-américaine affiche désormais six points en deux matchs et une différence de buts plus que positive. Un début sans-faute qui doit permettre d’aborder en toute décontraction le dernier rendez-vous contre le Costa Rica jeudi prochain.

Triplé pour Leon

À Houston dimanche soir, le Canada a réussi à se rendre le match facile en faisant le break dès la première mi-temps. Après un premier but de Leon à la 25e minute, Smith a doublé la mise à la 39e. Mais dans cette seconde rencontre du groupe C, ce fut le show Leon avec un triplé. À son ouverture du score, l’attaquante y ajouta deux buts supplémentaires (49e, 57e), tuant les espoirs paraguayens. Remplaçante lors du premier match, Vanessa Gilles a disputé l’intégralité de la rencontre dans la défense à trois canadienne. Elle a évolué aux côtés de Kadeisha Buchanan, l’ancienne de l’OL, et Jade Rose.