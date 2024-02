Ligue 1 : l’OL compte désormais 6 points d’avance sur le barragiste

Fort de son succès à Metz, l’OL a engrangé une quatrième victoire de suite en championnat. Voilà les Lyonnais désormais à six longueurs de la place de barragiste et onze d’une descente directe.

Il n’est pas encore l’heure de s’enflammer. Parler d’un objectif européen reste encore tabou entre Rhône et Saône et c’est logique. Avec encore Lens, Lorient et Toulouse au programme avant la trêve internationale de mars, le calendrier s’annonce important et un premier bilan devra être tiré à ce moment-là. Avec deux concurrents directs au programme, l’OL saura un peu mieux où il se situe dans ce championnat de France et si la course au maintien est un mauvais souvenir ou non.

En tout cas, le déplacement à Metz vendredi, même s’il s’est fait dans la douleur, a permis aux hommes de Pierre Sage de se donner un peu d’air. En plus de reléguer le club messin à onze longueurs et de très certainement pouvoir dire adieux à une possible descente directe, les Lyonnais ont gratté quelques points sur la place de barragiste avec la victoire (1-2).

La relégation directe définitivement oubliée ?

Dixième après 23 journées et à huit longueurs de la première place qualificative en Europe, l’OL regarde avant tout dans ses rétroviseurs. Mais avec les défaites de Lorient, Strasbourg, Le Havre ou encore Montpellier et le nul de Clermont, ce sont de précieux points qui ont été grappillés durant le week-end. Au moment de se tourner vers la Coupe de France et Strasbourg, l’OL possède désormais six longueurs d’avance sur le barragiste qu’est Lorient. Montpellier, quinzième, est également à pareille distance et offre un matelas plus confortable à l’OL. Mais seuls les trois prochains matchs de Ligue 1 serviront de vraies vérités. Aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette de ne pas gâcher cette avance.