OL - International : plusieurs Fenottes au programme ce mardi

Outre les Françaises, plusieurs internationales de l’OL seront sur les terrains ce mardi 4 juin. Ada Hegerberg, Daniëlle van de Donk ou encore Alice Marques sont concernées.

Encore une riche journée pour les Fenottes. Ce mardi, elles seront plus de dix à disputer un match international, en Europe ou ailleurs sur la planète. Il s'agit de rencontres officielles, comptant pour les éliminatoires à l’Euro 2025, ou alors d'affiches de préparation, surtout pour les Jeux olympiques.

Citons tout d’abord la France, qui avec ses six joueuses de l’Olympique lyonnais (Bacha, Renard, Benyahia, Becho, Cascarino, Diani), cherche à valider son billet pour le tournoi européen. Ce sera le cas dès ce 4 juin si elle bat l’Angleterre à Saint-Etienne à 21 heures, après avoir dominé ces mêmes Anglaises le 31 mai à Newcastle (1-2).

Dans un contexte similaire, nous avons les Pays-Bas de Daniëlle van de Donk. Sans Damaris Egurrola, blessée, les Néerlandaises se déplaceront en Finlande (18 heures). Victorieuses 1 à 0 vendredi dernier, elles occupent actuellement la tête de leur groupe. Elles feraient un premier pas vers la qualification en cas de succès.

Match crucial pour Hegerberg et la Norvège

Dans la même poule, la Norvège d’Ada Hegerberg aura fort à faire contre l’Italie (18h15). Après le 0-0 de la semaine dernière, les Norvégiennes et les Italiennes se retrouvent pour la quatrième journée. Avec quatre points chacune, ces sélections sont pour l’instant deuxième et troisième, à deux longueurs des Hollandaises, et s’affrontent pour l’une des deux premières places. Malheur au vaincu du jour donc.

Il y aura par ailleurs quelques parties sans enjeu majeur, même si la France U20 par exemple, avec Féérine Belhadj et Alice Marques, jouera la finale du tournoi Sud Ladies Cup contre le Mexique à 21 heures. Notons aussi pour les couche-tard que le Canada de Vanessa Gilles (face au Mexique) et les États-Unis de la capitaine Lindsey Horan (contre la Corée du Sud) se prépareront pour les JO à respectivement 1h30 et 2 heures du matin, heure française. Rappelons que la double confrontation entre Haïti, avec Melchie Dumornay, et l’Équateur a été annulée.