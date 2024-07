OL - Bleus : Cherki surveillé par Deschamps ?

Rayan Cherki buteur avec l’équipe de France U23. (Photo by GAIZKA IROZ / AFP)

À la recherche de sang frais, Didier Deschamps va sûrement faire appel à de nouveaux éléments en équipe de France. Même s’il semble partir de loin, Rayan Cherki serait surveillé par le sélectionneur des Bleus.

La défaite contre l'Espagne en demi-finale de l’Euro 2024 a finalement été la goutte d’eau de trop pour de très nombreux supporters de l’équipe de France. Face aux prestations insipides des Bleus dans ce tournoi, les voix se sont élevées pour contester les choix et la philosophie de Didier Deschamps. Si certains voudraient le voir remis en cause, Philippe Diallo a confirmé le sélectionneur au moins jusqu’à la Coupe du monde 2026. En attendant, une page risque de se tourner en sélection avec notamment la retraite d’Olivier Giroud et un renouvellement devrait certainement voir le jour avec Deschamps dans les prochains mois, à en croire RMC Sport.

Un départ qui lui ouvre des portes ?

Logiquement, le champion du monde 2018 va regarder ce qu’il se fait du côté des Espoirs et sur le plan offensif, certains profils plairaient au staff français. Ils auront la chance de voir d’encore plus près certaines prestations avec les Jeux olympiques de Paris qui débutent dans moins de deux semaines. Néanmoins, Didier Deschamps apprécierait plusieurs joueurs offensifs et surveillerait notamment Rayan Cherki, selon nos confrères.

Toutefois, le joueur de l’OL partirait de plus loin qu’un Michael Olise par exemple. Seulement, on a pu le voir ces dernières années, un départ du club lyonnais peut servir de tremplin à une carrière internationale. Malo Gusto, Castello Lukeba ou encore Bradley Barcola ont vu les portes des A s’ouvrir au moment de leur départ. Annoncé au Borussia Dortmund, Cherki peut-il suivre leurs traces ?