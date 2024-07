Après Georges Mikautadze mercredi, Alejandro Gomes Rodriguez a, lui aussi, passé sa visite médicale ce jeudi. Le jeune attaquant doit signer son premier contrat professionnel avec l’OL.

Les médecins du centre médical Paul Santy ont du travail ces dernières heures avec l’OL. Mercredi matin, Georges Mikautadze s’est présenté afin de réaliser sa visite médicale en vue de sa signature avec le club lyonnais. Si son agent chercherait encore à pousser pour un départ vers Monaco, la volonté du Géorgien est toujours bien de retrouver son club de cœur et d’évoluer sous les ordres de Pierre Sage. En attendant l’officialisation de cette arrivée, une autre se prépare dans les rangs lyonnais, même si elle fera bien moins de bruit que Mikautadze. Ce jeudi, après avoir rejoint la capitale des Gaules mercredi dans l’après-midi, Alejandro Gomes Rodriguez s’est, lui aussi, présenté au centre Paul Santy pour passer son examen médical.

La réserve avant le groupe pro

Âgé de seize ans, l’attaquant qui possède les nationalités anglaise, portugaise et vénézuélienne était suivi par plusieurs grosses écuries anglaises. Cependant, le discours de l’OL a convaincu Alejandro Gomes Rodriguez de rejoindre les bords du Rhône et de la Saône pour y signer son premier contrat professionnel. Ce dernier devrait être de trois saisons plus deux en option d’après nos confrères de L’Équipe, ce qui ne voudra pas dire que l’ancien de Southampton intègrera directement le groupe pro. En effet, la volonté de l’OL est de laisser Gomes Rodriguez se faire les dents avec la réserve en National 3 avant de penser à une potentielle promotion à l’échelon du dessus.