Mercato : l’OL va toucher de l’argent dans le transfert d’Aouar

Parti libre il y a un an à l’AS Roma, Houssem Aouar va quand même rapporter un peu d’argent à l’OL. En qualité de formateur, le club lyonnais va percevoir un pourcentage sur le transfert du milieu à Al-Ittihad.

Son départ libre il y a un an avait forcément été mal vu entre Rhône et Saône. Formé à l’OL et ayant découvert le haut niveau dans son club formateur, Houssem Aouar avait finalement mis les voiles sans que le club lyonnais puisse récupérer une indemnité de transfert. Dans le dossier, les deux parties avaient leurs torts et c’est une fin en eau de boudin qui s’était dessinée entre l’OL et Aouar. Un an plus tard, l’expérience AS Roma a tourné court pour le milieu de terrain algérien qui s’est engagé mardi avec le club saoudien d’Al-Ittihad. Un choix de carrière surprenant à seulement 26 ans, alors que ces dernières années, des rumeurs l’envoyaient du côté de Manchester City, Arsenal ou même la Juventus Turin…

5% du montant versé par Al-Ittihad à la Roma

Le temps des regrets donc, mais avec ce transfert en Arabie Saoudite, l’OL va pouvoir récupérer une petite somme d’argent. Ce ne sera pas grand-chose, mais c’est toujours mieux que rien. En effet, en qualité de formateur, le club lyonnais va avoir le droit à une indemnité non pas de formation qui s’applique seulement jusqu’à 23 ans, mais une contribution de solidarité mise en place par la FIFA. Ayant fait toute sa formation dans le club septuple champion de France, Houssem Aouar va permettre à l’OL Académie de pouvoir toucher 5% du transfert réalisé entre l’AS Roma et Al-Ittihad. Dans les faits, cela représente 750 000 euros sur les 15 millions d’euros payés par le club saoudien.