Georges Mikautadze (FC Metz) (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

À Lyon depuis mardi soir, Georges Mikautadze n’a pas encore signé avec l’OL. Entre un agent qui pousserait toujours pour Monaco et le FC Metz en attente de garantie financière, le dossier prend un peu plus de temps que prévu.

S’il doutait encore de son choix, l'accueil a dû le rassurer. Mercredi, au moment de se rendre au centre Paul Santy pour passer sa visite médicale, Georges Mikautadze a pu voir que son arrivée à l’OL était attendue par les supporters. Ils étaient nombreux à l’attendre pour une photo, un encouragement ou tout simplement être les premiers à voir le Géorgien revenir sur ses terres. Vingt-quatre heures plus tard, l’ancien de l’AS Saint-Priest n’est toujours pas un joueur lyonnais, au grand désespoir des fans rhodaniens.

S’il est toujours bien présent entre Rhône et Saône et tournait ce jeudi matin sa vidéo d'annonce, Georges Mikautadze attend juste que tous les voyants soient au vert pour apposer sa signature sur le contrat de cinq ans qui l’attend. Ce ne devrait plus qu’être une question d’heures, histoire que l’OL rassure définitivement le FC Metz.

Un simple contretemps

Ayant consenti à toucher moins d’argent que si son attaquant avait rejoint l’AS Monaco, le club messin n’avait toujours pas trouvé d’accord final avec son homologue lyonnais mercredi soir, d’après les informations du Républicain Lorrain. Selon nos confrères, Bernard Serin, le président lorrain, ne souhaite pas mettre des bâtons dans les roues de toutes les parties. Cependant, il attendrait des garanties financières de la part de l’OL concernant les modalités de paiement des 18 millions d’euros annoncés. Un simple contretemps donc pour le moment avant de voir le dossier Mikautadze définitivement bouclé.