Plus forcément désiré à l’OL, Adryelson quitte le club, après seulement une saison et demie, et s’engage en prêt avec la formation belge d’Anderlecht.

Un nouveau départ du côté de l’OL. Après plusieurs rumeurs de transferts, Adryelson quitte officiellement l’Olympique lyonnais. Plus vraiment désiré au sein du club, le Brésilien a fait ses bagages pour se rendre en Belgique, du côté d’Anderlecht. En effet, le joueur rejoint la formation belge en prêt avec une option d’achat de 6 M€. L'opération comprend aussi un intéressement de 10% sur la plus-value d’un futur transfert. Un mouvement qui devrait fortement arranger les dirigeants rhodaniens puisqu'ils pourraient, grâce à cela, inscrire Thiago Almada.

Seulement 4 rencontres disputées sous le maillot de l’OL.

Arrivé durant l'exercice 2023/2024, en janvier, le Brésilien de 26 ans n’aura pas disputé beaucoup de minutes sous le maillot rhodanien. En effet, pas dans les plans de Pierre Sage, Adryelson n’a joué que quatre petites rencontres (trois en Ligue 1 et une en Coupe de France), pour un total de 55 minutes sur le terrain avec le maillot lyonnais en une année et demie. À noter tout de même que le défenseur brésilien a été prêté à Botafogo en début de saison durant quatre mois. Il en a profité pour rafler deux trophées, le championnat brésilien et la Copa Libertadores, avant de revenir en France succinctement dans l'attente d'un autre projet.