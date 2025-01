Après avoir annoncé la fin de sa carrière, Enzo Reale a reçu un hommage dans notre émission "Tant qu’il y aura des Gones", ce lundi. Il s'est lui-même exprimé à ce sujet.

Une certaine nostalgie régnait durant notre émission "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi. En effet, notre consultant Enzo Reale a décidé mettre un terme à sa carrière de footballeur le week-end passé. Après avoir réalisé sa formation à l'Olympique lyonnais, le gamin des Minguettes avait pris la direction de Boulogne-sur-Mer (2012) en prêt puis fait ses bagages pour se rendre du côté de Lorient. Passé notamment par Clermont, il évoluait au GOAL FC depuis 2022. Durant notre émission spéciale Bourgoin-Jallieu - OL, avec nos invités Djemal Kolver, président du club, et Armand Garrido, membre du pôle technique des Berjalliens et ancien éducateur à l'académie, notre consultant a reçu un bel hommage. Il s'est aussi exprimé à propos de son choix.

Enzo "Je suis fier de moi et je n’ai aucun regret"

Une décision mûrement réfléchie de la part du milieu créatif, qui ne pouvait plus se donner à 100% sur le terrain. "C’est un choix dur à prendre, car quand on aime le ballon, on l’aime jusqu’au bout. Aujourd’hui, j'avais trop de douleurs pour pouvoir continuer. Et voilà, pour respecter un peu le coach et mes partenaires, j’ai préféré arrêter. Je n’étais plus capable de donner le meilleur de moi-même. C’est frustrant d’aller au foot et de ne pas pouvoir jouer comme on le veut parce que le corps nous l’empêche. À la fin, je n’arrivais même plus à tirer. Donc j’ai préféré être raisonnable et arrêter afin de pouvoir faire du sport après ma carrière". Toutefois, l'homme de 33 ans est fier de sa "première vie professionnelle". "J’ai toujours tout donné et je n’ai jamais triché. Après, bien sûr que j’aurais aimé connaitre les grands championnats, la Ligue des champions, la coupe d’Europe. Mais je suis fier de moi et je n’ai aucun regret", a déclaré notre consultant.

L’ancien rhodanien a également eu la chance de recevoir un message de la part de l'un de ses anciens formateurs, Armand Garrido. "Il fait partie des réussites qu’on a pu mettre en place avec le football. Bon, il y en a un qui est Ballon d’Or (Karim Benzema, NDLR), Enzo, il a fait sa carrière de footballeur et il a sa vie. C’est une réussite sportive, c’est une réussite sociale, une grande satisfaction", a lancé l’ancien formateur de l’OL. Cependant, même s'il a raccroché les crampons, Enzo Reale restera tout de même consultant au sein de notre émission "Tant qu’il y aura des Gones".