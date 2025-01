OL : Pierre Sage ne veut pas pointer du doigt le mercato

Interrogé sur l'impact du mercato sur le rendement de l'équipe, Pierre Sage a refusé de mettre cet élément en avant. Il estime que ses joueurs donnent le maximum.

Comme au mois d'août 2024, est-ce le mercato qui fait ainsi déjouer l'OL ? Répondre oui à cette question serait enlevé les responsabilités des joueurs et du staff dans la mauvaise dynamique lyonnaise. Sur les quatre dernières sorties, la formation rhodanienne en a perdu deux, un bilan alourdi par les piètres performances lors du succès face à l'Entente Feignies-Aulnoye (2-1) et Montpellier (1-0).

Ce n'est pas encore la crise, l'Olympique lyonnais restant dans le top 6, mais forcément, cela inquiète. Interrogé à ce sujet après le revers contre Brest samedi (2-1), Pierre Sage n'a pas cherché à se trouver des excuses avec cette période particulière. "Ça joue un peu dans les têtes, mais sur 100% de l'effectif, on a au moins 90% de joueurs qui sont sûrs de rester. Ils jouent, ils sont dans ce projet. Ceux avec lesquels il y a des discussions avec d'autres clubs, on le prend en compte, mais je n'estime pas qu'ils aient une mauvaise attitude par rapport à l'équipe, a-t-il confié. Ils font le job la semaine, lorsqu'ils jouent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, ils ne sont pas dans la logique de se préserver pour leur projet futur. Ce n'est pas eux qui nous font perdre le match. On ne se cachera pas derrière ça."

L'OL pourra difficilement se renforcer

D'autant plus que de l'autre côté, les septuples champions de France (2002-2008) ne peuvent pas faire des folies sur le marché, étant sanctionnés par la DNCG. Hormis Thiago Almada, ils ne devraient pas avoir d'autres mouvements dans ce sens. Pourtant, des renforts, notamment dans le secteur défensif, ne seraient pas du luxe.

Mais Pierre Sage ne veut pas évoquer des besoins qui ne seront pas assouvis. "Je ne vais pas m'inventer une vie que je n'aurai jamais. Je ferai toujours avec le groupe à ma disposition, a-t-il clamé. Le formateur qu'on a à la Fédération nous dit souvent : vous héritez d'un effectif et, à la fin de la saison, vous avez l'effectif que vous méritez. Ça veut bien dire que le process d'entraînement peut impacter le jeu et la qualité du jeu. On travaille avec ce qu'on a, et on est très heureux d'avoir ces joueurs-là."