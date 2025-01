Bourgoin - OL : une première historique

L'OL affronte Bourgoin pour la première fois de son histoire, ce mercredi à 18 heures, en 16es de finale de la Coupe de France. Un duel entre deux clubs partenaires depuis près de 15 ans.

Un match historique à plus d'un titre attend Bourgoin-Jallieu et l’OL ce mercredi (18 heures). En effet, les premiers accueillent les seconds dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France. Une opposition très attendue par les supporters du FCBJ puisque le stade Pierre Rajon sera complet pour cette rencontre. Malgré une affiche semble très déséquilibrée sur le papier entre les deux formations, la magie de cette compétition nous rappelle que le plus petit peut devenir le plus grand après une performance grandiose.

La première confrontation officielle de leur histoire

Et cette rencontre sera d'autant plus spéciale qu'elle donnera à plusieurs premières. Rappelons en effet qu'Isérois et Rhodaniens ne se sont jamais affrontés en match officiel auparavant. De leur côté, les Berjalliens n'avaient jamais atteint les 16es, ni même les 32es de finale de Coupe de France avant cette saison. Et pour finir, Bourgoin et l’Olympique lyonnais sont deux clubs partenaires depuis 2010. Toutefois, comme l’a déclaré Pierre Sage en conférence de presse lundi, il n’y aura rien d’amical durant cette rencontre. Après en revanche, il n'est pas exclu que l'on assiste à quelques échanges sympathiques entre différents acteurs qui, pour certains, se connaissent très bien.