Bourgoin - OL : une "fête des voisins" qui ne "sera pas amicale"

Pour la première fois de son histoire, l'OL défie Bourgoin ce mercredi en 16es de finale de la Coupe de France. Des clubs liés, mais qui ne se feront pas de cadeaux pour accéder aux 8es.

"Je ne suis pas là pour ramener les cakes et les boissons." Pierre Sage a été on ne peut plus clair avant d'affronter Bourgoin ce mercredi à 18 heures. Bien qu'il connaisse parfaitement cette formation, et qu'il ait même de l'affection pour certaines personnes dans le camp adverse, l'entraîneur de l'OL ne sera pas là pour faire des cadeaux. Ce 16e de finale, s'il peut être entouré du thème fête des voisins, n'en sera pas moins disputé.

Surtout, on l'imagine, du côté de l'Olympique lyonnais. En tout cas, il le doit à ses supporters, et à lui-même, après la déconvenue brestoise de samedi dernier (2-1), alors qu'il pouvait se retrouver sur le podium. Pas de risque de décompression dans ses rangs donc, d'après Pierre Sage. "J'aurais pu entendre, peut-être, cette interrogation si nous avions gagné à Brest, mais puisque nous avons perdu, non, a-t-il affirmé. Il ne s'agit pas vraiment de se rassurer, mais surtout être ambitieux dans toutes les compétitions et nous devons pour cela être en phase avec notre discours."

Jamais évident de manœuvrer ce type d'adversaire

Contre une formation de National 3 qui n'aura pas grand-chose à perdre, ayant déjà réalisé le meilleur parcours de son histoire, l'Olympique lyonnais sera sous pression, notamment au vu de ses récentes performances. "Il n'y a rien d'amical dans cette partie. Nous avons l'obligation de gagner dans le sens où nous sommes hiérarchiquement supérieurs. C'est même presque un problème d'honneur en fait, avec quatre niveaux d'écart, a rappelé l'ancien directeur de l'académie. On ne doit pas leur laisser le moindre espace."

En face, le FCBJ a préparé une belle fête et attiré du monde à Pierre-Rajon. Il va tout faire pour entretenir la magie qui ne le quitte plus depuis le succès 4 à 1 sur Martigues (Ligue 2) en 32es. Il a conscience de la montagne qui se dressera devant lui, mais il lutera avec ses armes. "En tant que compétiteur, j'ai envie de dire oui, on y croit. On sera à domicile et ça reste une rencontre de football, de Coupe de France, avec le public derrière nous", a rappelé Djemal Kolver, le président, dans Tant qu'il y aura des Gones. "On devra l'aborder le plus simplement possible, en étant libéré [...] Après, c'est la coupe, on peut tout espérer, imaginer. Mais c'est surtout l'événement qui est important", a appuyé Armand Garrido, le coordinateur sportif.

L'OL doit montrer un tout autre visage qu'à Brest

L'OL devra se montrer sérieux et rigoureux pour venir à bout de Bourgoin. Et s'il peut y ajouter la manière, ce ne pourra être que positif, alors qu'il va multiplier les matchs dans les jours à venir. Beaucoup de choses dépendront de lui dans ce face-à-face à priori déséquilibré. A lui donc de bien répondre. "Dans cette affiche, des éléments vont niveler les valeurs, comme le terrain, la surmotivation de nos adversaires... Ce sera à nous de se montrer plus rapides, plus forts, plus entreprenants. On ne doit leur laisser aucun espoir", a martelé Pierre Sage.

L'avantage pour les Lyonnais, c'est que leur entraîneur et son staff savent parfaitement à quoi s'attendre. "Cette équipe est représentative de son entraîneur, bien organisée, capable de faire mal à la récupération de la balle, mais aussi sur des attaques placées avec trois bons joueurs offensifs, a détaillé le technicien de 45 ans. Ils ont aussi de la ressource sur le banc, notamment avec Sofiane Atik."

La défaite à Brest entretient le sentiment de méfiance

Avant ce rendez-vous, il y a donc une certaine méfiance, entretenu par le revers en Bretagne. "Ce ne sera pas facile, a confirmé Abner. On sortait d’une bonne séquence, mais malheureusement, on a perdu le week-end dernier. Malgré tout, le groupe reste uni. Il ne faut pas se sentir supérieur, le foot, c'est 11 contre 11, donc il faut entrer sur le terrain et tout donner pour ne pas avoir une mauvaise surprise."

Comme l'a soufflé Djemal Kolver dans TKYDG, il eut peut-être été mieux pour le club isérois que l'OL ne perdent pas chez les Brestois. Mais d'un autre côté, cela montre que le pensionnaire de National 3 a des failles à exploiter. "L'Olympique lyonnais n'est pas dans de bonnes dispositions, mais attention à la bête blessée. C'est l'apanage des grands coachs que d'actionner les bons leviers afin de garder une certaine prévention vis-à-vis de l'adversaire", a souligné Nicolas Puydebois. Et il en faudra si les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ne veulent pas faire la Une des journaux jeudi pour de mauvaises raisons.