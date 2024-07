OL : les Lyonnais de retour à l'entraînement ce dimanche

Suite à une journée plus légère samedi, les joueurs de l'OL ont retrouvé le chemin de l'entraînement ce dimanche matin. Dans le viseur, le match face à St. Pauli mercredi.

Pierre Sage et le staff avaient prévu un samedi beaucoup plus léger après une semaine particulièrement chargée et intense. Au lendemain du succès en amical face au WSG Tirol (2-3), les joueurs de l'OL ont pu profiter toute la matinée de leur camp de base dans la région Innsbruck, avant de pratiquer deux activités ludiques pour la cohésion et l'évasion.

Corentin Tolisso et ses partenaires se sont tout d'abord adonnés au tir à l'arc, l'occasion pour les plus jeunes de battre les plus anciens lors d'un concours. Puis, les Rhodaniens ont pris un peu de hauteur en faisant de l'accrobranche, parfois au grand dam de certains, moins à l'aise dans les arbres qu'avec un ballon, mais toujours dans la bonne humeur.

Renforcement et travail tactique au programme

Après cette parenthèse d'une journée lors de ce stage autrichien, les Lyonnais ont repris l'entraînement dimanche matin. Au menu, du renforcement physique ainsi que du travail tactique et technique. Dans leur viseur, le deuxième match de préparation de ce rassemblement, face à St. Pauli, promu en Bundesliga, le mercredi 24 (18 heures).

A la suite de cette séance, les coéquipiers de Maxence Caqueret ont au programme une marche en montagne dans l'après-midi, comme l'indiquent nos confrères du Progrès. L'occasion pour eux de profiter du grand air dans ce décor alpin. Car c'est aussi ça l'avantage d'une excursion à l'étranger, le dépaysement.

Le groupe en Autriche : Konan, Lopes, Perri - Abner, Adryelson, Caleta-Car, Mata, Niakhaté, O'Brien - Caqueret, Diawara, El Djebali, Lepenant, Maitland-Niles, Matic, Tolisso - Baldé, Benrahma, Fofana, Molebé, Nuamah, Orban, Perret