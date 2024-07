Avant d'affronter l'OL, St. Pauli s'incline en amical

Comme l'OL, son futur adversaire, le FC St. Pauli jouait un match amical vendredi. Le club allemand s'est incliné 3 à 1 face à Greuther Fürth.

Jusqu'ici, la préparation du FC St. Pauli suit celle de l'OL. Contrairement au WSG Tirol que les hommes de Pierre Sage ont battu vendredi (2-3), et qui disputait son cinquième match amical, la formation allemande a elle aussi repris il y a deux semaines et joué deux rencontres. Elle a en plus vu ses affiches se tenir les mêmes jours que celles de son futur adversaire.

Alors que le pensionnaire de Ligue 1 affrontait la formation autrichienne, le promu en Bundesliga se mesurait lui à Greuther Fürth, qui évolue en deuxième division allemande. Le 19 juillet, les protégés d'Alexandre Blessin ont perdu 3 buts à 1. Menés 3 à 0, ils ont réduit la marque à la 79e grâce à Adam Dźwigała. Un résultat qui peut s'expliquer par la différence de préparation entre les deux équipes, puisque Greuther Fürth jouait là sa sixième partie de l'été.

OL - St. Pauli le mercredi 24 à 18h

Dans cette défaite, l'entraîneur a donné du temps de jeu à l'ensemble de son groupe, comme a pu le faire le coach rhodanien. A noter que le match de St. Pauli a duré 120 minutes, sous un format de quatre périodes de 30 minutes. L'institution basée à Hambourg en a profité pour aligner deux onze différents, avec une heure de jeu pour chacun.

Rappelons qu'il avait auparavant gagné sa confrontation face à Bremer (niveau régional allemand) sur le score de 3 à 1 le 13 juillet. Place désormais au duel contre l'Olympique lyonnais le mercredi 24 juillet à Schwaz (18 heures), dans la région du Tyrol.