OL - Torino : près de 5.000 billets écoulés à Bourgoin

A une dizaine de jours de l'affiche entre l'OL et Torino à Bourgoin, quelque 5.000 places ont été vendues. Deux tribunes de Pierre-Rajon sont déjà remplies.

Pour cinq jours encore, l'OL est en Autriche. Ayant posé leurs valises dans la région du Tyrol depuis lundi, Pierre Sage et son groupe rentreront jeudi 25 juillet, au lendemain de la troisième rencontre amicale face à St. Pauli (24/07). Ils retrouveront à leur retour à Lyon un petit nouveau, Georges Mikautadze, la dernière recrue rhodanienne. Il est prévu qu'il reprenne l'entraînement avec ses camarades le 27, mais il sera certainement trop juste pour défier le Torino mercredi suivant (31/07).

Ce rendez-vous est programmé du côté de Bourgoin, au stade Pierre-Rajon, que l'Olympique lyonnais connaît bien pour y avoir dans son histoire disputé plusieurs matchs de présaison. Une enceinte qui permet de recevoir plus de spectateurs qu'au centre de Décines et qui donne l'occasion à un club de la région d'organiser une belle fête pour ses licenciés.

Des places entre 15 et 28 euros

A onze jours de ce duel entre Français et Italien, le club berjallien, partenaire de la formation rhodanienne, a écoulé près de 5.000 places. Il a annoncé avoir déjà rempli deux tribunes, la Nord et celle Grand Public. Il reste encore environ 2.000 billets à vendre entre 15 et 28 euros l'unité. Vous pouvez vous en procurer en cliquant sur ce lien.

Au cours de cette quatrième affiche de l'été, Corentin Tolisso et ses partenaires défieront un adversaire d'un bon calibre, 9e de Serie A lors de l'exercice 2023-2024. Il s'agira d'ailleurs du premier face à face entre les deux équipes. Rappelons que le FCBJ entend près de 7.000 supporters pour cette confrontation. On se rapprocherait alors du record qui est de 7.500 et date de la venue de l'Ajax d'Amsterdam (succès 2-0).