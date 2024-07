Avant de retrouver l'OL, Georges Mikautadze se prépare à Lyon

Jeudi, Georges Mikautadze était du côté de Gerland. Le nouvel attaquant de l'OL s'entraînait à quelques jours de reprendre avec le club.

Georges Mikautadze a pris quelques jours de vacances à la fin de l'Euro. De quoi lui permettre de couper après une demi-saison et une compétition européenne plus que réussies, et ce, malgré la descente de Metz. Ayant atteint les 8es de finale du championnat d'Europe avec la Géorgie, il a terminé le tournoi le 30 juin et a ensuite pu organiser son avenir footballistique.

Celui-ci se passera à Décines, avec l'Olympique lyonnais. Car c'est finalement le dernier 6e de Ligue 1 qui a obtenu les faveurs du buteur, devançant l'a formation monégasque qui était également très intéressée. Recruté pour 18,5 millions d’euros, plus 4,5 M€ de bonus, le Lyonnais est désormais de retour dans sa ville natale.

Un entraînement de 45 minutes

Il ne rejoindra pas ses futurs coéquipiers en stage du côté de l'Autriche, mais avant de revenir à l'entraînement, normalement le 27 juillet, l'avant-centre se prépare. Jeudi, il a notamment arpenté durant 45 minutes le terrain du FC Gerland, club de ses débuts. Sur ce laps de temps, il a multiplié, sous le regard d'un préparateur privé, les exercices techniques devant la cage.

C'est en effet ici qu'il a commencé le football, avant de prendre la direction de l'OL, puis de l'AS Saint-Priest lorsqu'il n'a pas été retenu au centre de formation en 2015. Il revient aujourd'hui à Lyon avec un autre statut, celui d'un international et d'un joueur de 23 ans ayant brillé dans l'Hexagone. A lui de confirmer cela avec l'Olympique lyonnais, dont il fait désormais officiellement partie.