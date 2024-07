Préparation : l'OL fait déjà mieux qu'en 2023-2024

Avec deux succès pour ses deux premiers matchs amicaux, l'OL a déjà obtenu de meilleurs résultats que lors de sa précédente préparation estivale.

Bien sûr, il faut savoir se montrer prudent avec les affiches de présaison. Multiplier les victoires l'été n'est pas gage de faire de même une fois le championnat lancé, tandis qu'un démarrage difficile ne veut pas forcément dire que le début de l'exercice sera manqué. L'an dernier, l'OL a tout de même suivi une courbe descendante tout au long de sa préparation pour aboutir à la situation catastrophique de novembre 2023.

S'il n'y a pas de règle écrite dans le marbre à ce propos, on peut tout de même dire que pour la confiance, il vaut mieux gagner ses matchs amicaux. Après seulement deux échéances, il est bien évidemment trop tôt pour tirer un bilan pour l'Olympique lyonnais. Néanmoins, grâce à ses succès face à Chassieu-Décines (7-0) et WSG Tirol (2-3), il est déjà assuré de faire mieux qu'en 2023-2024. Rappelons qu'il y a un an, les Rhodaniens n'avaient remporté qu'une seule rencontre, face au modeste club de De Treffers (3e division des Pays-Bas, 1-2). Ensuite, il avait connu quatre défaites contre Manchester United (1-0), Molenbeek (1-0), le Celta Vigo (1-0) et Crystal Palace (2-0).

10 buts en 2 matchs

Avec également dix buts inscrits, et ce, sans son capitaine et leader d'attaque Alexandre Lacazette, l'OL peut se réjouir de trouver la faille de manière régulière, du moins sur ses deux rendez-vous initiaux. Restons mesurés néanmoins, car les hommes de Pierre Sage vont monter crescendo dans la difficulté lors des prochaines sorties. Un programme plus corsé l'attend : St. Pauli (24 juillet), le Torino (31/07) puis l'Union Berlin (03 août) et surtout Arsenal (11/08). Ces quatre confrontations nous donneront certainement bien plus d'enseignements, notamment avec les retours des internationaux au fur et à mesure.