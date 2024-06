En affrontant le deuxième de Premier League en 2023-2024, Arsenal, lors de sa campagne amicale, l’OL défiera une des meilleures équipes d’Europe. A une semaine de la reprise de la Ligue 1, cela donnera des réponses à Pierre Sage.

Les matchs amicaux de présaison ne sont pas toujours de fidèles témoins de la réalité d’une saison. Toutefois, l’OL de 2023-2024 est la preuve que vivre une campagne estivale de préparation difficile n’augure rien de bon. Alors il faut espérer pour Pierre Sage et son groupe que celle de 2024-2025 se passera mieux, avec quelques adversaires déjà connus. Il y aura le WSG Tirol le 19 juillet, puis le Torino le 31 juillet, et enfin, Arsenal le dimanche 11 août.

Cette dernière opposition précédera le retour de la Ligue 1, après plus d’un mois d’entraînements et deux stages en Autriche et à Divonne-les-Bains. Elle servira donc, au-delà de l’aspect rencontre de prestige contre le vice-champion d’Angleterre, de répétition générale avant d’aller défier Rennes pour la première journée de championnat. Il y aura un trophée en jeu, l’Emirates Cup, mais l’essentiel pour l’Olympique lyonnais sera surtout de se mesurer à une des meilleures formations du continent, quart de finaliste de la précédente Ligue des champions.

Des absents des deux côtés

Certains internationaux seront probablement absents des deux côtés, avec pour le club rhodanien, a minima Rayan Cherki et Alexandre Lacazette, retenus pour les Jeux olympiques. Ce duel donnera aussi l’opportunité au 6e de Ligue 1 d’enfin retrouver la saveur de ces confrontations face à l’élite européenne. Un bon parfum d’Europe avant la Ligue Europa qui commencera fin septembre, le 25 ou 26, pour les Lyonnais.