OL - Mercato : Benfica sur la piste Tagliafico

Nicolas Tagliafico lors d’OL – Brest (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En fin de contrat dans un an, Nicolas Tagliafico est un candidat à un départ de l’OL durant l’été. Le latéral argentin ne manque pas de prétendants, dont Benfica qui l’aurait placé dans sa short-list.

Avec la non-prolongation du contrat d’Henrique, l’OL a fait du poste de latéral gauche l’une de ses priorités pour l’été. Il faut trouver un remplaçant au Brésilien et ces dernières semaines, les noms d’Abner (Betis Séville) et Archie Brown (La Gantoise) ont été associés au club lyonnais. Seulement, ce dernier va-t-il vraiment recruter qu’un seul latéral gauche d’ici au 1er septembre ? Peut-être pas, puisque l’avenir de Nicolas Tagliafico entre Rhône et Saône est incertain.

Titulaire indiscutable depuis son arrivée à l’été 2022, l’Argentin est en fin de contrat dans un an et aucune information concernant une prolongation n’a pointé le bout de son nez. Malgré des prestations neutres par moment, Tagliafico possède une valeur marchande et l’OL pourrait retomber sur ses pattes après avoir déboursé cinq millions d’euros il y a deux ans.

Des intérêts également en Italie

Candidat à un départ par sa situation contractuelle, Nicolas Tagliafico dispute actuellement la Copa América avec l’Argentine. Cela n’empêche pas les rumeurs de voir le jour même si aucune décision ne devrait être prise avant la fin du tournoi. Quoi qu’il en soit, l’ancien de l’Ajax ne manque pas de courtisans. Il y a la Juventus Turin et l’AS Roma en Italie et dernièrement Benfica si l’on en croit Fabrizio Romano, confirmant l'information d'A Bola il y a quelque temps.

Le journaliste italien, spécialisé dans le mercato, avance que le club portugais aurait inséré le nom du Lyonnais dans sa short-list pour le recrutement d’un latéral gauche. Les Lisboètes avaient ciblé Robin Gosens mais le dossier n’a pas avancé et Benfica se tournerait vers de nouvelles pistes. Dont une menant à Décines.