Mercato : l’OL suivrait Archie Brown (La Gantoise)

Archie Brown, latéral de La Gantoise (Photo by KURT DESPLENTER / Belga / AFP) / Belgium OUT

À la recherche d’un latéral gauche, l’Olympique lyonnais observerait attentivement Archie Brown. Le joueur de La Gantoise est également pisté par d’autres clubs, dont le RC Strasbourg.

Déjà sur les tablettes de l’OL depuis le mois de mars 2024, Archie Brown continuerait de séduire les dirigeants lyonnais. Selon le média sportif L’Équipe, le club rhodanien suivrait de près les performances du joueur de La Gantoise. Pour l’anecdote, deux footballeurs des Buffalos avaient déjà rejoint Lyon l’hiver dernier. L’Anglais retrouverait donc Malick Fofana et Gift Orban, s’il était amené à rejoindre la France. Auteur d’une saison correcte en Jupiler Pro League, le natif de Birmingham a délivré trois passes décisives en 21 rencontres.

Une arrivée à certaines conditions

Archie Brown pourrait rejoindre l’Olympique lyonnais, notamment en cas de départ de Nicolás Tagliafico. L’Argentin est suivi par plusieurs grosses écuries européennes et, à un an de la fin de son contrat, un transfert plus qu'envisageable. De plus, Henrique a récemment annoncé qu’il quittait le Rhône. Le côté gauche de la défense pourrait être appauvri, même si Abner (Bétis Séville) devrait jouer sous les couleurs lyonnaises la saison prochaine. Cependant, la formation de John Textor n’est pas seule sur le dossier de l’arrière gauche. En effet, un autre pensionnaire du championnat français s’intéresserait à l’homme de 22 ans : Strasbourg. Sous contrat avec La Gantoise jusqu’au 30 juin 2027, l’ancien de Lausanne-Sport coûterait entre 7 et 8 millions d’euros.