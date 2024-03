Mercato : un Anglais dans le viseur de l'OL ?

Archie Brown, latéral de La Gantoise (Photo by KURT DESPLENTER / Belga / AFP) / Belgium OUT

La saison n’est toujours pas finie et pourtant l’OL s’active déjà pour de nouvelles arrivées. Afin de sécuriser le côté gauche de la défense, l'OL serait venu aux renseignements pour Archie Brown, latéral de La Gantoise.

Si l’OL va si bien depuis début 2024, et qu’il tient un rythme européen, c’est en partie grâce à l'apport de ses recrues hivernales. Cependant, malgré la bonne passe de ces dernières semaines, les Rhodaniens préparent déjà la saison prochaine. À en croire The Standard, le board lyonnais continue de chercher de nouvelles pépites en Belgique.

Après avoir fait venir Clinton Mata en provenance de Bruges et Malick Fofana ainsi que Gift Orban en provenance de La Gantoise, Archie Brown, latéral gauche et ex-coéquipier des deux joueurs offensifs lyonnais, serait visé par l’Olympique lyonnais. Même si l’OL témoigne d’un intérêt pour le jeune Anglais de 21 ans, il ne sera pas aisé de le faire venir entre Rhône et Saône.

Henrique en fin de contrat, plus qu'un an pour Tagliafico

Effectivement, beaucoup de club comme l'AC Milan, la Juventus Turin et même l’OGC Nice sont aussi venus aux renseignements pour ce latéral d’1m90. Le natif de Birmingham, qui a déjà délivré 2 passes décisives en 19 matchs de championnat cette saison, n’en finit plus de voir s’allonger la liste de prétendants pour cet été. Cet intérêt pour Brown veut-il dire que l'OL est déjà en train d'anticiper des mouvements à venir sur le côté de sa défense ?

Nicolas Tagliafico n'a plus qu'un an de contrat et son intégration dans le club n'a pas été des plus réussies. À côté de ça, Henrique peut déjà s'engager librement avec un nouveau club pour la saison prochaine, même s'il attendait un signe des dirigeants lyonnais ces derniers mois. Même si l'OL a renouvelé son effectif cet hiver, les mouvements seront encore importants cet hiver entre Rhône et Saône.