OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 4 mars 2024 en podcast

Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

Un peu d’écoute pour patienter. La page de la défaite (0-3) face au RC Lens tournée, l’OL a désormais mis le cap vers Lorient pour une rencontre importante dans la course au maintien. En attendant samedi 17h, vous autres supporters lyonnais pouvez toujours monter en température en vous mettant à jour sur votre émission hebdomadaire qu’est "Tant qu’il y aura des Gones", disponible en podcast. Lundi, l’équipe de TKYDG a accueilli Kelly Youga, ancien défenseur formé du côté de l’OL et travaillant notamment aujourd’hui pour la Fédération centrafricaine.

Lorient, Toulouse : attention danger

Au sommaire de ce nouveau numéro, la première défaite depuis plus d’un mois forcément, mais aussi une tendance qui se confirme un peu trop : la Lacazette-dépendance de l’OL depuis le retour de l’attaquant à l’été 2022. Afin de se mettre en condition pour le week-end qui arrive et le déplacement à Lorient, un focus a été fait sur les deux semaines de tous les dangers pour les hommes de Pierre Sage. En plus des Merlus, les Lyonnais se déplaceront à Toulouse juste avant la trêve internationale. Deux matchs importants dans la course au maintien et qui permettra de voir si l’OL a le mental de se relever après cette chute lensoise.

Le résumé du sommaire de l'émission du 26 février 2024 :

0'20 : Intro

2'40 : OL - Lens (0-3) : retour à la réalité

31'10 : "No Lacaz, No Party"

42'30 : Lorient, Toulouse : attention danger

Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Sans oublier le replay sur notre chaîne Youtube.