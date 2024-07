De retour à Lyon ce jeudi, les joueurs de l’OL vont observer quelques jours de repos. De leurs côtés, Georges Mikautadze et Orel Mangala sont attendus samedi à Décines.

L’heure est au retour pour Pierre Sage et ses joueurs. Après dix jours dans les Alpes autrichiennes, dans la région de l’Inn, les Lyonnais vont plier bagages et retrouver leur quotidien entre Rhône et Saône. Après un troisième amical (perdu 1-0 contre Sankt Pauli) mercredi en fin de journée, les coéquipiers de Corentin Tolisso vont reprendre la direction de la France ce jeudi afin d’observer quelques jours de repos mérités. Ils ne seront de retour à l’entraînement qu’en début de semaine prochaine, ce qui ne veut pas dire que le GOLTC sonnera creux durant le week-end.

En effet, le centre d’entraînement de l’OL accueillera deux nouveaux pensionnaires samedi. L’un, Orel Mangala, connait déjà les lieux suite à son arrivée en janvier dernier. Pour le second, ce sera un retour au bercail, mais une découverte dans le même temps. Après quelques semaines de vacances suite à l’élimination à l’Euro 2024, Georges Mikautadze va reprendre le chemin de l’entraînement au sein de sa nouvelle formation. Bien que formé à l’OL, le Géorgien n’a pas goûté aux installations de Décines et découvrira son nouveau lieu de vie en compagnie du milieu belge.

Nuamah enfin de retour avec le groupe

Les deux joueurs qui ont participé à l’Euro 2024 passeront une batterie de tests avant de pouvoir retrouver le groupe de Pierre Sage. Ce ne sera qu’en début de semaine avec un retour à l’entraînement pour le reste de l’effectif, mais aussi Ernest Nuamah. Encore une fois préservé contre Sankt Pauli, le Ghanéen vit un début de préparation tronqué suite à sa blessure contre Chassieu-Décines. Cependant, après avoir repris de manière individuelle, Nuamah va retrouver le groupe juste avant le quatrième amical contre le Torino, le mercredi 31 juillet à Bourgoin. Des bonnes nouvelles pour Sage et son staff au moment d’attaquer le second cycle de la préparation.