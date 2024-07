OL - Mercato : l’Ajax s’immisce dans le dossier O’Brien

Alors que la Premier League lui tend les bras, Jake O’Brien a vu un nouveau courtisan débarquer. L’Ajax Amsterdam se serait, lui aussi, placé sur le dossier du défenseur de l’OL.

Au moment de faire le cahier de route de l’été, les dirigeants de l’OL avaient certainement mis Jake O’Brien dans la colonne des joueurs potentiellement transférables. Conscients que l’Irlandais avait réalisé une saison qui a attiré les regards, ils ne se sont fermés aucune porte. Seulement, ils ne devaient pas imaginer que la vente du défenseur serait presque devenue une obligation et qu’il serait le premier à partir durant l’été.

Pourtant, c’est bien ce qui est en train de se dessiner avec O’Brien. Incapable de vendre ses indésirables ou ceux ayant obtenu un bon de sortie comme Anthony Lopes ou Maxence Caqueret, l’OL a besoin de faire rentrer de l’argent dans les caisses et à l’heure actuelle, Jake O’Brien représente la plus belle chance d’y arriver. Pourquoi ? Parce que le natif de Cork ne manque pas de courtisans et que ces derniers seraient plus nombreux chaque jour.

L'OL a besoin de vendre et rapidement

Depuis plusieurs semaines, l’intérêt anglais pour le défenseur lyonnais revient avec insistance et ces dernières heures, Brentford se serait ajouté à la course. En tant qu’Irlandais, Jake O’Brien n’a pas caché son appétence pour la Premier League, qui semble lui tendre les bras. Toutefois, un club aimerait bien griller la politesse aux clubs d’outre-Manche si l’on en croit le Daily Telegraph.

L’Ajax Amsterdam, privé de titre la saison dernière après un début de saison catastrophique comme l’OL, serait à la lutte avec Everton pour rafler la mise concernant Jake O’Brien. Cependant, rien ne dit que les deux clubs intéressés se sont déjà mis d’accord avec leurs homologues lyonnais. Et c’est aujourd’hui le plus important alors que l’OL réclame pas moins de vingt millions d’euros.