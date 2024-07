Opposée à l’Ukraine, l’équipe de France joue sa place en finale de l’Euro U19 ce jeudi (20h). Les joueurs de l’OL, Justin Bengui et Saël Kumbedi, entameront la rencontre. Mamadou Sarr retrouve lui le banc.

Avec deux victoires et un match nul depuis le début de l’Euro U19, les Bleuets ont logiquement terminé premiers de leur groupe, composé de la Turquie (3-1), du Danemark (4-2) et de l’Espagne (2-2). Invaincus durant la phase de poules, les U19 français défieront ainsi les Ukrainiens en demi-finale ce jeudi. La rencontre débutera à 20 heures au National Football Stadium at Windsor Park de Belfast, la capitale de l’Irlande du Nord. Le match, arbitré par l’arbitre maltais Ishmael Barbara, sera à suivre en direct sur la chaîne L'Équipe.

Cette opposition promet d'être serrée, puisque sur les trois dernières confrontations entre les deux nations, la France s’est inclinée à deux reprises, pour une seule victoire. De plus, les Jaunes et Bleus n’ont également jamais perdu depuis le début de la compétition, car ils comptabilisent deux matchs nuls et une victoire.

Sarr retrouve le banc

Pour cette demi-finale, Bernard Diomède a choisi de placer Justin Bengui dans les cages et Saël Kumbedi sur le flanc droit de la défense tricolore. Le portier de l’OL avait été laissé au repos lors du dernier match de poules face à la Rojita. Néanmoins, ce n’a pas été le cas du latéral des Gones, qui a disputé l’intégralité des trois matchs de groupes, preuve que son sélectionneur compte sur lui. Titulaire contre l'Espagne, Mamadou Sarr retrouve lui le banc de touche. Ainsi, les jeunes Français voudront éviter d’échouer aux portes de la finale, comme l’ont malheureusement fait les Bleuettes mercredi. À noter qu’en cas de victoire, la France U19 affrontera l’Espagne en finale.