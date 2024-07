Saël Kumbedi lors de l’Euro U17 avec la France en 2022 (Photo by JACK GUEZ / AFP)

Malgré son match nul 2-2 obtenu face à l’Espagne ce lundi, la France termine en tête de sa poule à l’Euro U19. Les joueurs de Bernard Diomède affronteront donc l’Ukraine pour une place en finale.

Avec deux victoires et un nul en trois rencontres, l’équipe de France U19 a achevé sa phase de groupes à la première place. En effet, après avoir vaincu la Turquie (2-1) et le Danemark (4-2), les Tricolores ont souffert face à l’Espagne. L'égalisation en toute fin de match, grâce à une réalisation du Rémois Valentin Atangana Edoa, a permis aux jeunes Français de conserver leur avance de deux points sur leur adversaire du soir. Avant ce final à suspense, les Bleuets avaient rapidement ouvert le score suite à la superbe réalisation de Saïmon Bouabré (AS Monaco), intervenue à la 13e minute de jeu.

Entre-temps, les coéquipiers d’Elyaz Zidane (Betis Séville) ont encaissé deux buts en l’espace de dix petites minutes, entre la 65e et la 74e minute, les mettant alors dos au mur. Les protégés de Bernard Diomède seront opposés aux Ukrainiens en demi-finales de cet Euro U19. L'Ukraine est parvenue à accrocher la deuxième place de l’autre poule, juste derrière l’Italie. Le duel se déroulera ce jeudi à 20 heures, au National Football Stadium, en Irlande du Nord.

Sarr et Kumbedi titulaires

Titularisé pour la première fois dans ce tournoi, Mamadou Sarr a réalisé une performance moyenne en charnière centrale, écopant d’un carton jaune en fin de première mi-temps. À noter que le défenseur de l’OL a été replacé en sentinelle au cours de la partie, avant de sortir dix minutes avant la fin de la confrontation. De son côté, Saël Kumbedi est apparu dans le onze de départ de son sélectionneur pour la troisième fois d’affilée. Le latéral lyonnais a été très en vue durant le premier acte, avant de légèrement lever le pied en seconde période. L’ancien du Havre a, une nouvelle fois, disputé l’intégralité de la rencontre.

Le troisième Gone de l’effectif, Justin Bengui, n’a pas joué ce lundi, mais pourrait bien disputer la demi-finale dès jeudi, lui qui avait été aligné dans les cages lors des deux affiches précédentes. L’autre demi-finale du tournoi opposera l’Italie à l’Espagne.