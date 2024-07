JO - France : Lukeba et le "grand frère" Lacazette (OL)

A nouveau réunis grâce à l'équipe de France olympique, Castello Lukeba et Alexandre Lacazette seront des éléments importants des Bleus. Le défenseur évoque le rôle du capitaine français.

Ils ne sont pas de la même génération, mais ont partagé plusieurs fois le même maillot. Castello Lukeba et Alexandre Lacazette ont évolué durant une saison ensemble. Lors de l'exercice 202-2023, le défenseur et l'attaquant bataillaient avec la tunique de l'Olympique lyonnais sur le dos (34 rencontres en commun). Ensuite parti à Leipzig, l'ex-Rhodanien a retrouvé son ancien partenaire cet été, tout comme Rayan Cherki et Johann Lepenant. Avec eux, il s'apprête à jouer les Jeux olympiques.

Arrivant avec beaucoup d'ambitions, les Bleuets visent une médaille. Pour cela, ils compteront notamment sur leur capitaine et meneur du groupe. "On le connaît tous : c'est un leader sur le terrain et en dehors. On a beaucoup d'affinités tous les deux, c'est un peu le grand frère. Je suis passé par plusieurs phases avec lui : quand j'étais en préformation, j'étais son fan, un gosse qui l'admirait. Après, j'ai été son coéquipier, il m'a énormément appris. Il est aussi très, très chambreur, mais c'est bien car il apporte sa positivité à tout le monde", a raconté Lukeba à L'Equipe.

"On aura besoin de lui dans les moments un peu plus durs"

L'international Espoirs poursuit ses louanges. "Il a énormément de qualités, c'est un attaquant de haut niveau qui ne peut que nous aider. On est très contents de l'avoir et on sait qu'on aura besoin de lui, surtout dans les moments un peu plus durs, a-t-il prévu. Quand on voit ce qu'il a fait ces deux dernières saisons à l'OL... Il tire tout le monde vers le haut."

Les protégés de Thierry Henry entreront dans le tournoi mercredi, avec un premier duel contre les États-Unis à Marseille (21 heures), où ils reviendront le 30 juillet pour le troisième match face à la Nouvelle-Zélande (19 heures). Entre-temps, ils passeront par Nice pour défier la Guinée le 27 juillet (21 heures).