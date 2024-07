OL : la réserve féminine entamera sa saison en D3 face au Puy

La réserve féminine de l'OL, qui va changer d'entraîneur, commencera sa deuxième saison en D3 par la réception du Puy Foot.

Mercredi, l'Olympique lyonnais donnera le nom de son entraîneur pour l'équipe réserve féminine. Avec le départ d'Antoine Capinielli, le staff va bouger, comme chez les U19, où Vincent Mendes sera le coach des U19 à la place de Joe Labiani. En attendant les officialisations, l'équipe évoluant dans la poule B en D3, comme l'an dernier, a pris connaissance de son calendrier.

Les Fenottes commenceront par la réception du Puy Foot 43 le dimanche 15 septembre. Parmi les autres dates à retenir, on peut notamment évoquer les derbies à Chassieu-Décines les 17 novembre et 13 avril 2025. Il faudra aussi affronter Clermont 2 les 8 décembre et 20 avril 2025. Toujours dans la région, l'OL rencontrera Grenoble les 19 janvier et 11 mai 2025. Les Rhodaniennes concluront leur exercice par un déplacement au Puy le 25 mai.

Deuxième saison en 3e division pour l'OL

Rappelons que lors de la saison 2023-2025, les coéquipières de Leila Wandeler avaient terminé quatrièmes, à égalité avec les Grenobloises, troisièmes. Une bonne première expérience pour ce groupe qui se confrontait au niveau national grâce à la création de la troisième division. Les trois derniers clubs, classés 10e, 11e et 12e, descendront Régional 1, tandis que le premier est promu en D2. Le club lyonnais ne peut néanmoins pas accéder à la Seconde Ligue selon les statuts de l'instance.