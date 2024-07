Capitaine de l'équipe de France olympique, Alexandre Lacazette a une dernière opportunité de remporter quelques avec la sélection. Motivé, l'attaquant de l'OL a de grandes ambitions pour ces JO 2024.

L'heure n'est pas à dire qu'il vit une seconde jeunesse, mais à l'image de son retour à l'OL à l'été 2022, Alexandre Lacazette joue un rôle de grand frère depuis plus d'un mois. Sélectionné à sa plus grande surprise par Thierry Henry pour les Jeux olympiques 2024, l'attaquant est le joueur le plus âgé de la sélection olympique française. Nommé capitaine par celui qu'il admirait quand il était à Arsenal, Alexandre Lacazette apprécie ce rôle qu'il occupe depuis deux saisons dans la capitale des Gaules.

Aucune médaille française depuis 1984

Après trois matchs amicaux et une préparation terminée invaincue, la France nourrit de grandes ambitions dans cette compétition. Le mauvais souvenir des derniers JO à Tokyo est toujours présent, mais sur le papier, cette sélection française est plus que séduisante. Il ne reste plus qu'à faire en sorte que l'alchimie observée depuis un mois se traduise sur le terrain et en compétition.

À 33 ans, Lacazette a une ultime chance de remporter quelque chose avec son pays, sept ans après sa dernière cape chez les A. Les ambitions sont donc là chez le capitaine alors que la France n'a plus remporté de médaille depuis 1984. "Pour nous, l'objectif, il est clair, c'est la médaille d'or." Le décor est planté, ne reste plus qu'à agir sur le terrain. Premier rendez-vous mercredi contre les États-Unis à Marseille.