OL : chez les Fenottes, on apprécie la programmation de vendredi

Si la programmation a mis de temps à être définitivement connue, Sonia Bompastor s'est réjouie des deux matchs au Grand Stade vendredi.

C'est le fruit d'un travail à quatre mains (diffuseurs, LFP, FFF et clubs) et en plusieurs temps. Vendredi, les supporteurs de l'OL pourront assister non pas à un, mais à deux matchs de leur équipe de cœur. A 17h30, les joueuses de Sonia Bompastor ouvriront le bal avec leur demi-finale de Coupe de France contre Fleury. A 21 heures, Laurent Blanc et son groupe accueilleront Nantes en Ligue 1.

"Jouer dans ce stade, c'est quelque chose qu'on apprécie"

Interrogée sur ce qu'elle pensait de cette programmation, l'entraîneure rhodanienne s'est montrée enthousiaste. "Je trouve ça super bien. On doit souligner l'initiative de l'Olympique lyonnais pour mettre en place ce dispositif, a applaudi Bompastor. Le fait aussi que les télévisions se soient mises d'accord est positif car ce sont deux compétitions différentes. Avoir l'opportunité de jouer dans ce stade, c'est quelque chose qu'on apprécie, et d'autant plus pour être en lever de rideau des garçons. C'est une bonne image donnée et ça va dans le bon sens pour le développement du football féminin."